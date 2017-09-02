Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası grup maçları dolayısıyla Süper Lig'e verilen 1 hafta arada, son şampiyon Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3. haftasında verilen bir haftalık aranın ardından Beşiktaş ile Kayserispor, hazırlık maçı kapsamında mücadele edecek. Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı 2 Eylül Cumartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'da oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in 4. haftası 9 Eylül'de başlayacak. Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor deplasmanına konuk olacak. Kayserisspor ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki karşılaşma da saat 17.00'de oynanacak.

NEGREDO SAHNE ALIYOR

Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş tarafından fizik kapasitesi yeterli olmadığı için fazla şans verilmeyen yeni transfer Alvaro Negredo, bugün Kayseri ile oynanacak olan hazırlık maçına ilk 11’de başlayacak. İspanyol golcünün yanı sıra Güneş, sağ bekte Medel’e şans verecek. Bu isimlerle birlikte Lens de maça ilk 11’de başlayacak.