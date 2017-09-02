Yevhen Konoplyanka: "Galatasaray'dan teklif aldım"

Transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ancak Schalke 04'te kalmaya karar veren Konoplyanka, Ukrayna basınına röportaj verdi. 27 yaşındaki futbolcu Galatasaray, Stoke City, Inter ve Lazio'dan teklifler aldığını doğrularken Schalke'nin yeni teknik direktörü ile yaptığı görüşmenin ardından Alman kulübünde kalmaya karar verdiğini belirtti.
''LUCESCU KONUŞUYOR, BİZ KONUŞMUYORUZ''
Ukrayna Milli Takımı ile Türkiye karşısına çıkacak Konoplyanka, ''Lucescu, kazanacağız dedi. Bırakalım konuşsun. Biz konuşmayacağız, işimizi yapacağız. Ve maçta neler olacak göreceğiz'' dedi.
KONOPLYANKA'NIN TÜRKİYE SÖZLERİ
Lucescu'nun Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi hakkında görüşleri sorulan Dnipro'nun eski oyuncusu Konoplyanka, "Evimizde oynuyoruz ve galibiyete ihtiyacımız var. Futbolumuz ne kadar ilgi çekici olursa, Ukrayna taraftarı için o kadar iyi olur. Ama bana göre ise kışkırtan asıl şey Lucescu... Ukrayna'da Shakhtar ile oynadığımızda Shakhtar her zaman yara aldı. Bununla birlikte mesela Evgen Shakhov, böyle bir antrenöre karşı nasıl oynanacağını biliyor. Bu nedenle Lucescu zaferi üzerinden de iki kat fazla memnuniyet duyacağım" dedi.
İKİ MAÇTA 6 PUAN İSTİYORUZ
Konoplyanka'ya Eylül'deki maçlardan minimum 4 puan almalarının nasıl olacağı konusunda görüşü de alınırken, "Minimum ne demektir? Minimum değil maksimuma bakmalıyız. 6 puan istiyoruz. Kaptanımız da 'Bunu başaracağız' dedi" sözlerini kullandı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızları arasında gösteriliyor. Konoplyanka, milli forma ile 62 maçta 14 gol kaydetti.
- Yevhen Konoplyanka
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