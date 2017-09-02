"Ronaldo-Messi ve ben"

Evet, Robin van Persie bir futbol tanrısı. Premier Lig’de gol kralı olmuş. Dünya devlerinde oynamış, kupalar kaldırmış. Hollanda tarihinin en golcü (50) futbolcusu. Futbolda kullanılan ‘gol garanti’ diye bir tabir var ve Hollandalı yıldız üzerinden konulmuş bu tabir. Çünkü yakaladığı pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok yüksek. Kabul edelim ki; Fenerbahçe Van Persie’yi iyi kullanamadı. Pereira da, Dick Advocaat da... Aykut Hoca ile de iyi başlamadı sezona. Ama suç hep hocalarda mı? En önemli gücünü hangi teknik adam kullanmak istemez? Van Persie uzun süre sonra Hollanda Milli Takımı’nda. Advocaat’ın Fenerbahçe’de yeterli derecede yararlanamadığı vatandaşını milli takıma çağırması da enteresan ama RVP’nin oralardan gönderdiği mesajlar daha enteresan. Türkiye’de “Sakatım” diye yan çiziyor, Hollanda’da iyileşiveriyor.
EL ÜSTÜNDE TUTULUYOR
Fenerbahçe’de kendisine kötü muamele yapılıyor desem doğru değil. Aksine el üstünde tutuluyor. Özel antrenörü, kondisyoneri, fizyoterapisti var. İstanbul’da ailesi ile mutlu. Cennet gibi bir şehirde yaşıyor. Ama bırakın futbolundaki düşüşü, tükenmişliğe doğru koşar adım gidiyor. Sorumluluk hissetmiyor, aldığı paranın altında ezilme hissi duymuyor gibi. İşin garibi kendisini hiç de öyle görmüyor. Yöneticilerle yaptığı sohbetlerde dediği şu: “Ronaldo, Messi, ben” Evet, ister inanın ister inanmayın ama kendisini hala dünyanın en iyi ilk 3’ü arasına koyuyor. Neymar’ı, Suarez’i, İbrahimovic’i aklınıza kim gelirse hepsini es geçiyor. Kimi sorsanız, “İyi futbolcu” demekle yetiniyor. “Kaç gol atmışlar bugüne kadar?” diye soruyor...
HER 3 MAÇTA 2 GOL
Belki şimdilerde bize tuhaf geliyor söyledikleri ama faal futbolcular bazında ve de geçmişe yönelik olarak yanlış değil aslında. Fenerbahçe’ye geldiği dönemdeki istatistikleri Robin van Persie’yi doğrular nitelikte. Örneğin OPTA şirketinin verdiği istatistiklere göre RvP iki sene öncesine kadar Avrupa’nın beş büyük liginde en çok gol atan futbolcular sıralamasında yedinciydi. O dönem için son 5 yıla bakıldığında hep dev isimlerle aynı listedeydi. Lewandowski’yi, Suarez’i geçmişti, şimdi ise onlar RVP’yi geçti. Aslında Fenerbahçe’deki gol yüzdesi de fena değil. Rakamlar her 3 maçta 2 gol attığını gösteriyor. Sıkıntı hem oyun düzeninde hem kendisinde. Yeteri kadar top alamadığı kadar kendisini hazır tutmadığı da gerçek. Güçlü ve sağlıklı bir Robin van Persie’nin Fenerbahçe’ye çok fazla katkısı olacağı da net. Van Persie elbette çok büyük bir yıldız. Ama egosu da çok yüksek bir yıldız...
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Misafir 26 dakika önceEmekliligi gelen coplere odenen paraların ulkemdeki fakirlere odense yoksul insan kalmaz00
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Misafir 35 dakika önceYıldız oyuncu dediğin kendini takımdan üstün görmek yerine takımını üstlere taşımaya çalışır. Bu yüzden yıldız etoo dur.00
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Misafir 42 dakika öncekusura bakmayın ne yıldızı çöppp30