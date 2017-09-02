Türkiye, 2018 Dünya Kupası elemelerinde ‘kader maçı’nda Kharkiv’de Ukrayna ile kapışacak. ‘Yeni patron’ Lucescu ilk sınavına çıkacak. 80 milyon kalp ‘Ay-Yıldızlılar’ için çarpacak. İnanıyoruz, güveniyoruz; Türkiye bu gece bir tarih daha yazacak. Peki, Ukrayna - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

94 yıllık tarihindeki 550. sınavına bugün Ukrayna karşısında çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar, yaptığı son 5 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Ay-Yıldızlı takımımız, 3’ü resmi maç, 2’si de özel olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Ukrayna, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek. Türkiye - Ukrayna maçı 2 Ağustos Cumartesi (bugün) günü saat 21.45'te başlayacak. Metalist SStadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bugün Ukrayna ile karşılaşacak olan Milli Takımımız, rakibiyle daha önce 7 kez karşılaştı. İki takım arasındaki 4’ü özel, 3’ü resmi olmak üzere oynanan 7 maçın 4’ünü Kırmızı-Beyazlılar galip tamamladı. 2 mücadele berabere biterken, Ukrayna 1 galibiyet alabildi. Ukrayna, 2006 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 17 Kasım 2004’te F.Bahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılan maçı 3-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Ukrayna: Andriy Pyatov, Bogdan Butko, Ivan Ordets, Eduard Sobol, Mykola Matviyenko, Taras Stepanenko, Ruslan Malinovsky, Andriy Yarmolenko, Viktor Kovalenko, Yevhen Konoplyanka, Artem Kravets

Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

MİLLİLER HAZIR

Kırmızı-Beyazlılar, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Metalist Stadı’nda son çalışmasını yapan Ay-Yıldızlılar, lucescu’dan son direktifleri aldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Ukrayna maçının taktik provası yapıldı.

RUMEN HOCA SİFTAH YAPIYOR

Fatih Terim’in ardından göreve getirilen Milli Takım Teknik Direktörü Mircea lucescu, ilk maçına Ukrayna karşısında çıkacak. 2 Ağustos’ta 2+1 yıllık imza atan rumen hoca, tam 1 ay sonra Kırmızı-Beyazlı takımın başında sahne alacak.

"ARMANIN KIYMETİNİ BİLEN İNSANLARIZ"

3 yıl aradan sonra Milli Takım’a yeniden çağrılan Emre Belözoğlu ise Ay-Yıldızlı formaya layık olmak için elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağını söyledi. 37 yaşındaki futbolcu, “Biz Türkler üzerimizdeki armanın kıymetini bilen insanlarız. Özellikle bunu bir sporcu olarak söyleyebilirim” dedi. Ukrayna maçının lucescu ve kendisi için iyi bir başlangıç olmasını istediğini söyleyen Emre, “Kendi kulübüme teşekkür ediyorum, başarımın arkasında Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı var. Sezon başı kampını iyi geçirdim, önemli maçlar oynadık. Orada da elimden geleni yaptım. Tahmin ediyorum ki orada gösterdiğim performans sayesinde buradayım. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.

ANDRİY SHEVCENKO: ARDA TURAN ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU

Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, düzenlediği basın toplantısında “lucescu’nun, ‘Ukrayna takımını, Shevchenko’dan daha iyi biliyorum” açıklamasına “Bu maç Shevchenko-lucescu mücadelesi değil” karşılığını verdi. Genç hoca, “Fatih Terim’in mi yoksa lucescu’nun mu başında olduğu Türkiye sizi daha çok zolar” sorusunu ise “Benim için tek bir Türk Milli Takımı var ve Türkiye’de çok iyi oyuncular var. Terim daha çok gençleri tercih ediyordu, lucescu tecrübeli oyuncuları tercih ediyor” şeklinde yanıtladı. Sheva, Arda Turan hakkında ise “Bence Arda Turan çok büyük bir oyuncu, ona karşı saygı duyuyorum. Arda’nın geri dönüşü Türkiye için avantaj olacaktır” ifadelerini kullandı.

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