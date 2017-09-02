Fenerbahçe'de yeni hedef Artem Dzyuba

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi... Bu sezon Zenit'ten Brezilyalı Guiliano ile Portekizli Neto'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, Rus ekibinden 3. transferini yapmak üzere harekete geçti.



Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler, Zenit'in Neto transferi sırasında önerdiği Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak istiyor. Van Persie'nin formsuzluğu sebebiyle bir forvet isteyen teknik direktör Aykut Kocaman, Dzyuba'nın alınmasına onay verdi.



Kocaman, Rus forvetin uzun lig maratonunda takıma çok faydalı olacağını düşünüyor. Zenit kulübü Guiliano ve Neto transferlerinde iyi ilişki kurduğu Fenerbahçe'den Dzyuba için kiralama ücreti talep etmiyor.



29 yaşındaki oyuncu Rus ekibinde bu sezon forma bulmakta zorlanıyor.





Fenerbahçe'nin gündemindeki Artem Dzyuba, 1.96 boyunda. Hava toplarında çok etkili olan yıldız oyuncu, Rusya Milli Takımı'nın daha önce 22 kez formasını giydi ve 11 kez rakip fileleri sarsma başardı.

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