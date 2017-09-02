UEFA Başkanı Ceferin'den PSG açıklaması: "Bir ülke futbolcuları satın alamaz"

Ntvspor'da yer alan habere göre, Neymar ve Kylian Mbappe transferleriyle beraber transfer piyasasını sallayan Ligue 1 ekibi PSG hakkında açılan Financial Fair-Play soruşturmasının yankıları sürüyor.



Yaz transfer döneminin kapanmasının hemen ardından UEFA yaptığı açıklamayla Fransız ekibine transfer hareketleri sebebiyle soruşturma açıldığını duyurdu. Bir aydan kısa sürede 402 milyon euroluk iki transferin altına imza atan PSG'nin takibe alınması hakkında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kısa bir yorumda bulundu.



Marca'ya konuşan Sloven futbol adamı, PSG'nin bu transferler için Katar'dan aldığı maddi desteğin FFP kurallarına uygunluğunun sorgulandığını belirterek, "Bir ülke futbolcuları satın alamaz" dedi.

Avrupa basınında çıkan iddialara göre, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın tanıtın fonundan sponsorluk adı altında yüklü miktarda gelir sağlayan PSG, Neymar transferindeki harcamaların büyük kısmını söz konusu kaynaktan kullandı.