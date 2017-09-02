Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe için Luciano Vietto iddiası

Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarını sürdürüyor...



Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Luciano Vietto ile ilgileniyor.



Sarı lacivertlilerin kiralamak istediği Arjantinli genç yıldızı, Atletico Madrid de kiralık göndermeye sıcak bakıyor.



Luciano Vietto geçen sezonu da Sevilla da kiralık olarak geçirdi ve çıktığı 30 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırdı ve 5 de asist yaptı.



Vietto, forvet bölgesinde görev alsa da, zaman zaman sağ forvette de oynayabiliyor.

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