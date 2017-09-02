Buse Terim Bahçekapılı, Arda Turan'ı engelledi

Fatih Terim ve Arda Turan arasındaki gerginlik devam ediyor.



Fransa'daki EURO 2016'da ikili arasında başlayan gerilim büyüdükçe büyümüştü.



Olay farklı noktalara gelmiş, gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, milli takımı bıraktığını açıklamıştı.



Yaşananların üstüne bir de Alaçatı'da ailevi bir sebeple kavgaya karışan Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilmişti.



Posta'nın haberine göre Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, Arda Turan'ı sosyal medya hesaplarından engelledi.

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