Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti

Milan'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Sosa, Trabzonspor'un yaptığı teklifi geri çevirdi. Sky Italia'nın haberine göre Arjantinli futbolcu ocak ayına kadar Milan'da kalacak.

Sosa'ya yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerildiği belirtilirken, buna rağmen Tangocu'nun olumsuz yanıt verdiğine dikkat çektiler.

2018'de sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa'yı elden çıkararak nakit kazanmak isteyen Milan yönetimi, 32 yaşındaki futbolcunun bu kararı sonrasında sarsıldı. Sosa Milan'da kalacağının kesinleşmesinin ardından UEFA listesine alındı.

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