Türkiye, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Milli Takım'a 3 yıllık aranın ardından dönen ve kaptanlık pazubandını takan Emre Belözoğlu, Şener Özbayraklı'ya yüklendi.

Yevhen Konoplyanka'yı durdurmakta zorlanan sağ beki eleştiren Emre, "Senin oynayacağın topu..." diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan maç sonunda 2-0'lık mağlubiyeti değerlendiren Emre şunları söyledi;

"Böyle maçlardan sonra çok konuşulacak bir şey yok. Bu bayramda isterdik ki ülkemizdeki insanları bir nebze bayram havasından çıkarmayalım. Oyunun hakkı Ukrayna'nın kazanmasıydı. Daha iyi konsantre olmuşlardı. Daha organizeydiler. Çok çok daha iyi oynadılar."

"FUTBOLDA DÜN YOKTUR"

"Ben her zaman futbolda dünün olmadığına inanırım. Bugün bir kenarı bırakmak gerekiyor. Önemli olan oyuncuların reaksiyon göstermesi. Maçtan önce, İzlanda'nın Finlandiya'ya kaybetmesiyle büyük bir avantaj çıktı ortaya. Bu avantajı kullanan Ukrayna oldu. Önümüzde Hırvatistan maçı var. Daha organize, daha konsantre olmalıyız. Ukrayna'dan daha iyi bir takım Hırvatistan. Bütün oyuncu grubu olarak elimizden geleni yaparız umarım. "

emre belözoğlu

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