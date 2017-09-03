Hırvatistan: 1 - Kosova: 0

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde Hırvatistan, evinde Kosova'yı 1 - 0 mağlup etti.



Bir gün önce aşırı yağış nedeniye 27. dakikada yarıda kalan karşılaşma, bugün Zagreb kentindeki Maksimir Stadı'nda oynandı.



Ev sahibi ekip Hırvatistan'a 3 puanı getiren tek golü 74. dakikada Domagoj Vida kaydetti.



Hırvatistan bu galibiyetle puanını 16'ya yükselterek liderliğe yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımımız, 5 Eylül Salı günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak.

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