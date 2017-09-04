Kocaman'dan Ekici'ye fren!

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Mehmet Ekici’nin forma hırsına Aykut Kocaman’dan fren geldi... Transferi gerçekleşmeyince 6 aya yakın süre sahalardan uzak kalan Ekici, yeni sezonla birlikte bir an önce form tutmak için aşırı yükleme yapınca sakatlandı. Bunun sonucunda da bir kez daha takımdan uzun süre ayrı kalmak zorunda kaldı. Şimdilerde ise tecrübeli oyuncu iyileşme sürecinde ve bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Bunun farkına varan teknik direktör Aykut Kocaman da Ekici ile bir görüşme yaparak sakin olmasını istedi ve tam hazır duruma gelmesi konusunda bir dizi uyarılarda bulundu.

‘MORALİNİ YÜKSEK TUT’

Samandıra’da Mehmet Ekici ile bir görüşme yapan teknik direktör Aykut Kocaman, “Senin takıma çabuk dönmen değil, tam olarak hazır dönmen önemli. Seni bir kez daha kaybetmeyi göze alamayız. Önümüzde sana ihtiyacımızın olacağı uzun bir maraton var. Moralini yüksek tut ve sakın acele etme. Kendini sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da hazırla. Merak etme tam hazır olduğunda formayı giyeceksin” dedi. Bu gelişmeler ışığında Mehmet Ekici’nin Medipol Başakşehir maçının kadrosunda olması bekleniyor.