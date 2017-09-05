Ersun Yanal, Slovak stoper Nobert Gyömber'i izlemeye gitti

Transferin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sürpriz bir şekilde Slovakya’ya gitti... Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Serdar Taşcı ve Sosa ile görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, diğer taraftan da alternatiflere bakarken, transfere el atan deneyimli hocanın, iki gn önce Slovakya’nın Slovenya’yı 1-0 yendiği maçı izlediği ifade edildi. Yanal’ın bonservisi Roma’da olan fakat geçen sezon Bari’de kiralık olarak forma giyen Nobert Gyömber’i mercek altında aldığı öğrenildi.





İLK TERCİH SERDAR

Deneyimli hoca, Jan Durica ve Juraj Kucka’nın milli takımdan arkadaşı olan 25 yaşındaki Slovak stoperi, dünkü İngiltere karşılaşmasında da izlerken, Yanal’ın sunacağı rapora göre yönetim harekete geçecek. Tecrübeli teknik adamın aynı zamanda sağ bek de oynayabilen Gyömber’in performansını beğendiği öğrenilirken, ilk tercih olan Serdar Taşçı transferinin gerçekleşmemesi halinde yönetim, Slovak oyuncuya Bordo-Mavili formayı giydirecek. Öte yandan Trabzonspor’un Fiorentina’da forma giyen ve hem stoper hem de sol bek oynayabilen Maximiliano Olivera’yı da savunma transferi için listesinde bulundurduğu öğrenildi.

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