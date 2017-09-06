Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?

A Milli Takımımız, evinde Hırvatistan'a karşı oynadığı karşılaşmadan 75. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle galibiyetle ayrıldı ve gözünü İzlanda maçına dikti. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? İşte detaylar...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin kader maçlarından olacak olan İzlanda karşılaşması, 6 Ekim 2017 tarihinde Türkiye'de oynanacak.

İzlanda karşılaşması, Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası organizasyonuna katılması için oldukça zorlu bir viraj olacak. Türkiye'nin bu maçta mutlak galibiyet alması gerekiyor.

Aynı zamanda Türkiye - İzlanda karşılaşmasının oynanacağı 6 Ekim'de eş zamanlı olarak diğer grup maçları da oynanacak. Gruptaki diğer maçlarda Hırvatistan - Finlandiya ve Kosova - Ukrayna maçları oynanacak.

Bu maçların ardından 9 Ekim'de Milliler son sınava çıkacak. 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, son maçta Finlandiya'ya konuk olacak. Yine bu maçın oynandığı gün eş zamanlı olarak İzlanda - Kosova ve Ukrayna - Hırvatistan karşılaşmaları da oynanacak.

6 Ekim 2017

Hırvatistan - Finlandiya

Kosova - Ukrayna

Türkiye - İzlanda

9 Ekim 2017

Finlandiya - Türkiye

İzlanda - Kosova

Ukrayna - Hırvatistan

I GRUBU PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y P AV Hırvatistan 8 5 1 2 12 3 16 +9 İzlanda 8 5 1 2 11 7 16 +4 Türkiye 8 4 2 2 12 8 14 +4 Ukrayna 8 4 2 2 11 7 14 +4 Finlandiya 8 2 1 5 6 10 7 -4 Kosova 8 0 1 7 3 20 1 -14

türkiye

İzlanda

Türkiye - İzlanda maçı

Türkiye - İzlanda maçı ne zama

Milli maç ne zaman

2018 Dünya Kupası Elemeleri