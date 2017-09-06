Mehmet Demirkol: "Yabancı sınırlaması kolay yol"

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"Oğuzhan bunları yapan bir oyuncu. Basit oynayabilen, yetenekli bir oyuncu. Tek sorun kendisi. Buna artık cüret etmeye başlamalı. Arkada baskıda başlıyor farkındayım ama kalabalıklar üzerinde de işi çözmesi lazım. Oğuzhan o pozisyonun Hakan'dan daha çok oyuncusu."