Luka Modric: "Oğuzhan hep doğru yerdeydi"

Hırvatis tan ’ın dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric, maç sonu Oğuzhan Özyakup’a övgü yağdırdı.

Real Madrid forması giyen ve dün gece Hırvatlar’ın en iyi ismi olarak göze çarpan 30 yaşındaki maestro, mücadele hakkında “Çok üzgünüz ama avantaj halen bizim elimizde” yorumunu yaptı. Modric, “Maçın kilit oyuncusu sence kimdi?” şeklindeki bir soruya, “Oğuzhan gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Maç içinde hep doğru yerdeydi” diye cevap verdi. Beşiktaşlı yıldızın ilk açıklanan kadroya alınmaması kararı, kamuoyunda çok eleştirilmişti.

NURİ: BÖYLE MAÇLAR 'LAY LAY LOM' OYNANMAZ

Doğum gününde sahaya çıkan Nuri Şahin, en kötü ihtimalle Play-Off’a gideceklerini söyledi. 29 yaşındaki yıldız, “Hocamız çok toplantı yapıyor. Bazen sıkılıyoruz ama böyle önemli maçlar öncesi normal. Bu tür maçlar ‘lay lay lom’ oynanmaz, taktik açıdan üst seviyede olmalıyız. Uzun süre sonra taktiksel olarak oynadığımız en iyi oyundu” dedi. Nuri, “İki maçımızı kazanırsak lider olabiliriz. En kötü Play-Off’a gideriz” ifadelerini kullandı.

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