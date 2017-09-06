Robin tam tersi

Son yılların belki de en büyük hayal kırıklıklarından biri Robin van Persie oldu... Çok değil, 2012-13’te Manchester United formasıyla gol kralı olan, 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda ile şov yapan RvP’nin kariyeri Türkiye’de adeta dibe vurdu. Geldiği günden itibaren sakatlıklarla boğuşan 34 yaşındaki futbolcu, ilk senesinde Vitor Pereira ile anlaşmazlık yaşamış, ardından Advocaat döneminde de beklentilerin altında kalmıştı. Aykut Kocaman’ın göreve gelişi ile çıkışa geçmesi beklenen Van Persie, daha sezon başında peş peşe sakatlıklar yaşadı.



BİLE BİLE 'LADES' DEDİ!

Kısa süre önce omuz bağlarından sakatlanan Van Persie’nin 10 gün ile 2 hafta arasında takımdan ayrı çalışacağı duyurulmuştu. Fakat yıldız oyuncu bu süre dolmadan milli takım kampına gidip Hollanda’nın Fransa ile oynadığı maçta son 30 dakikada görev almıştı. Milli takım için bile bile “lades” diyen ve henüz tam iyileşmeden tekrar sakatlanan RvP’nin sol dizinde iç yan bağda 2. derece ve ön çapraz bağda kısmi yırtık tespit edildi. Bu haber teknik heyeti şok ederken, Hollandalı yıldızın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.



14. SAKATLIĞINI YAŞADI

Fenerbahç e kariyeri adeta hastanede geçen Robin van Persie, üçüncü sezonunu geçirdiği Türkiye’de 14. sakatlığını yaşadı. 2015-2016 sezonunda 42, 2016-2017’de ise 56, bu sezon henüz ligin başı olmasına rağmen sakatlık nedeniyle 31 gün takımdan ayrı kalan Hollandalı yıldız, en az 30 gün daha Sarı-Lacivertli formayı giyemeyecek. F.Bahçe imza attığı tarihten bu yana 129 günü sakat geçiren Van Persie, bu sebeple 20 maçı kaçırırken, 3 karşılaşmada da cezalı olduğu için oynayamadı. 135 maçın 48’inde kadroya giremedi Perf orma ns anlamında da beklentilerin çok altında kalan Van Perise, bu 3 sezonda takımının oynadığı



135 KARŞILAŞMANIN 48'İNDE 18 KİŞİLİK KADROYA GİREMEDİ

Perf orma ns anlamında da beklentilerin çok altında kalan Van Perise, bu 3 sezonda takımının oynadığı 135 karşılaşmanın

48’sinde 18 kişilik kadroya giremezken bu maçların 58'inde 11 başladı. Bu sezon da hazırlık kampında rengini belli eden Van Persie, F.Bahçe’nin ligde ve Avrupa’da oynadığı 7 resmi maçın 3’ünde ilk 11’de yer alırken, bu mücadelelerde 200 dakika sahada kaldı.



RVP'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ: İZNİM OLMADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Robi n van Persie sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hollandalı forvet, “Sakatlığım hakkında yapılan açıklamalar benim iznim olmadan yapılmıştır. Şu anda küçük bir diz sakatlığım var ve iyileşme süreci 3 hafta sürecek. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda dizimle ilgili yapılması gereken özel tıbbi müdahalenin son aşamasıdır bu. Bir an önce antrenman sahalarına geri dönmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.



MAAŞININ BİR KISMINI FIFA ÖDEYEBİLİR

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’nın Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan Robin van Persie’nin görev yapamayacağı dönemde alacağı ücreti FIFA ödeyebilir. Futbolcuların sakatlıkları nedeniyle kulüpleri tazmin etmek için oluşturulan Kulüpleri Koruma Programı’nı onaylayan FIFA, eğer bir oyuncu milli takım kampında ya da milli maçta sakatlanırsa, çeşitli kapsam sınır ve şartları içinde, futboldan uzak kaldığı geçici süre için ücreti kulübüne ödüyor. Sakat olarak kampa katılan ve buna rağmen oynatılan RvP’nin de sahalardan uzak kalacağı dönemdeki ücreti, sigortaca karşılanması bekleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER