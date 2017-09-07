''Benim de ismimi stada yazarsınız''

Kulüp tarihinde yaptığı ilklerle adından söz ettiren Beşiktaş, dünyada benzerleri olan ancak Türkiye’de uygulanmayan bir yeniliğe daha imzasını attı...
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Vodafone Park’ı ‘Şeref Turu’ adı altında taraftarına gezdirme imkanı sunacak olan Siyah-Beyazlılar, bu organizasyonun lansmanını dün gerçekleştirdi. Basın mensuplarına bilgi veren Orman, “Stadı açarken stadı gezdirecek bir tur yapılması projeler arasında vardı. Çok yüksek kombine oranıyla oynuyoruz. Stada gelenler aynı insanlar olunca Beşiktaşlılar tarafından talep edilen bir şeydi statta gezmek. Turistik bir bölgede olduğumuzdan turistlerin de gezmesi için bir talep olmakta.
Müzeden sonra stat turu da hafta sonu itibarıyla başlayacak. Avrupa’daki büyük kulüplerde olduğu gibi ücret karşılığı özel rehber eşliğinde gezme imkanı sağlıyoruz. Tur yaklaşık 1.5 saat sürmekte. Soyunma odaları, 114 yıllık tarihinde emekleri olan futbolcuların, teknik direktörlerin, camiaya hizmet eden kişilerin, aldığımız skorların da olduğu bir tur olacak” diye konuştu.
OĞUZHAN VE OLCAY’IN DA İSİMLERİ YAZILACAK
Beşiktaş’ın unutulmaz 10 numaralarının isimlerinin yazılı olduğu alanda ise ilginç diyaloglar yaşandı... Başkan Fikret Orman basın mensupları ile yaptığı sohbette, “Geçmişten bugüne iz bırakan 10 numaralı formamızı terleten oyuncularımızın isimlerini buraya yazdık. Bunların devamı gelecek. Mesala Oğuzhan ve Olcay Şahan’ın da isimleri futbolu bıraktıktan sonra buraya yazılacak. Ben de başkanlığı bıraktıktan sonra benim de ismimi artık buraya yazarsınız” ifadelerini kullandı.
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