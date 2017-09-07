Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Latovlevici'nin Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Ferudun Tankut, Rumen sol bek Iasmin Latovlevici'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak açıklamalar yaptı. 31 yaşındaki savunmacının sarı-kırmızılılarda oynayacağını doğrulayan Tankut, Latovlevici ve Galatasaray'a teşekkür etti.

"GALATASARAY'DA BAŞARILAR DİLERİM"

İHA'da yer alan habere göre Rumen oyuncuları Iasmin Latovlevici'ye Galatasaray'da başarılar dileyen Başkan Tankut, "Latovlevici'yi biz aldığımızda Gençlerbirliği'nde fazla yer bulamadı ama bizde güzel maçlar çıkarttı. Dolayısıyla Galatasaray'dan gelen bir talebi reddetmemiz oyuncu üzerinde motivasyon eksikliği oluşturup faydalanabilemeyiz diye düşündük. Yönetim ve teknik heyet olarak aldığımız karar ile gitmesine karar verdik. Bize verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Galatasaray'a ve Galatasaray'da oynayacak Latovlevici'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

"550 BİN EURO BİZİM İÇİN İYİ BİR FİYAT"

500 bin Euro gibi bir bonservis bedeliyle transfer olmasına yönelik bir takım tepkilerinde olduğunun da sorulması üzerine başkan Tankut, "Eleştirenlerden birini aradım ve 12 yaşında bir çocuk çıktı. Bu yaştaki bir çocuğun anlayabileceği noktadan bakarsak doğru. Bir yıl önce ücretsiz aldığımız ve 31 yaşında olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Şu anda bizim baktığımız futbolcunun maliyeti daha az. Sosyal medyada yazan arkadaşlarımızın bakış açısı bu. 550 bin Euro bizim için gayet iyi bir fiyat. Çünkü 10 ay sonra sözleşmesi bitecek ve aynı zamanda yaşı da 31. Geçen sene 300 bin Euro'ya Traore'yi Konya'ya verecektik ama futbolcu anlamamıştı ve biz bir sene boyunca hem oyuncaya ücret ödedik hem de 300 bin Euro'dan olduk. Karını zararını hesabını biz yapıyoruz. Sosyal medyadan yazan arkadaşlar, maça gelmeyen, maçla ilgilenmeyenlerin yazdıkları yazıdan etkilenmemek gerekir. Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesi ve aynı zamanda Karabükspor'dan Latovlevici'nin rakamsal boyutu ne olursa olsun Karabükspor açısından bakarsak, bu noktada bir cazibe merkezi olacağını değerlendirmek lazım. Bunun manevi ölçüsü maddi ölçüsüne çok çok daha büyük olur" ifadelerini kullandı.

"TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Latovlevici konusu gündemde olunca yönetim olarak o bölgeye takviye yapacaklarını da ifade eden Tankut, "Geçen seneden görüştüğümüz bir oyuncu vardı. Eğer olursa onu getirmek istiyoruz. Diğer yandan Seleznov konusunda ise bize intikal eden bir talep yok. Bir talep gelirse onu da değerlendirmeye alır, profesyonel şartlar ölçüsünde değerlendiririz. İleri uç konusunda eğer Seleznov giderse o bölgeye bir takviye yaparız. Şu an Yatabare ve Seleznov var yeterli. Eksik bölgelerimizi zaten tamamladık" diye konuştu.





YABANCI KURALIYLA İLGİLİ...

Aynı zaman Türkiye Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı görevini de yerine getiren Tankut, Ukrayna maçı sonrası gündeme gelen yabancı oyuncu konusunda ise bir soruya, "Takımlar veya milli takımların mağlubiyeti sonrası olaylar, farklı noktalara çekiliyor. Ukrayna mağlubiyetinden sonra bir anda yabancı konusu tartışılmaya başlanıldı. Federasyonun 14 tane yabancı oyuncu alacaksınız diye bir dayatması ve zorlaması yok. İsteyen 24 tane Türk oyuncu ile oynayabilir. Milli Takım'da bir başarısızlık varsa kaldı ki Hırvatistan'ı yenince bu tartışmalar da son buldu gibi. Bizim temel olayın gözden kaçtığını görüyoruz. Milli Takım'daki oyunculara baktığımızda büyük bölümünde altyapısının Avrupa olduğunu görüyoruz. Karabükspor'da olduğu gibi tüm takımların altyapısı sorunu var. Şu an bir tek Altınordu altyapıya yatırım yapıyor. Biz altyapılarla ilgili çok ciddi bir çalışma yapmamız lazım" cevabını verdi.

"BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 3 PUAN HEDEFLİYORUZ"

Başkan Tankut, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili olarak ise, "Beşiktaş iki sezon üst üste şampiyon takım, gücünü biliyoruz. Nasıl bir takımla oynayacağımızı iyi biliyoruz. Geçen seneden beri biz iç saha maçlarımızda iyi sonuçlar aldık. Bu ligin ilk maçında Başakşehir maçında 3-1'lik bir galibiyet aldık. Şu an 3 maç sonunda 5 puanımız var. Beşiktaş maçından da 3 puan almayı hedefliyoruz. Mili maç arasından beri oyuncularımız çalışıyor. İnşallah iyi bir sonuçla, galibiyetle sonuçlandırırız" dedi.

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