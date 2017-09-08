Galatasaray, Iasmin Latovlevici'yi transfer ettiğini açıkladı - Latovlevici kimdir?

Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabükspor'a Iasmin Latovlevici için 550 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 31 yaşındaki sol bek ise Galatasaray'dan yıllık 750 bin Euro garanti ücret alacak. Rumen futbolcu, 18 resmi maçta forma giymesi durumunda kontratı aynı mali şartlarla 1 yıl daha uzayacak.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550,000 Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir.
Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında ek prim ödenecektir.
Oyuncunun 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada (TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları) forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
IASMIN LATOVLEVICI KİMDİR?
Iasmin Latovlevici, 11 Mayıs 1986 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi. Futbolda profesyonel kariyerine CFR Timişoara takımında başladı ve 2010-2015 sezonunda Steaua Bucureşti takımına transfer oldu. Çıktığı 110 maçta 7 gol atan Iasmin Latovlevici 2014-2015 sezonu sonunda Steaua Bükreş ile sözleşme yenilemedi.
— HT Spor (@HTSpor) September 7, 2017
1 Temmuz 2015 tarihinde Gençlerbirliği ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği'nde 10 maçta forma giydi.
31 yaşındaki Iasmin Latovlevici, 2016'da Kardemir Karabükspor'a transfer oldu ve çıktığı 31 maçta 3 gol attı.
İlk kez 7 Haziran 2011 tarihinde oynanan özel bir maçta Romanya Milli Futbol Takımı formasını giydi ve milli oldu.
Liga I: 2012–13, 2013–14, 2014–15
Cupa României: 2010–11, 2014–15
Romanya Süper Kupası: 2013
Romanya Lig Kupası: 2014–15
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