Balıkesirspor, Aissati ve Sedat Şahintürk'ü transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, 29 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati ile Beşiktaş'tan 21 yaşındaki sol açık Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aissati futbola USV Elingkwijk takımında başladı. 2006-2007 sezonuna kadar PSV Eindhoven'in altyapı takımlarında oynayan futbolcu daha sonra ise Twente, Ajax, Vitesse, Antalyaspor, Terek Grozny ve Alanyaspor formalarını giydi.

Sedat ise futbola Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da başladı. Bunun ardından Osmanlıspor FK, Üçyol Doğuspor, Kocaeli 1937 Sekaspor ve Beşiktaş'ta top koşturan futbolcu, siyah-beyazlı forma ile U21 Ligi ve Türkiye Kupası'nda 30 maça çıkıp 12 gol kaydetti.

Balıkesirspor Baltok, transfer edilen her iki oyuncuya başarılar diledi.

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