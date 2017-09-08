Ali Gaffar Süper Lig'de

1997 yılında göreve başladığı Diyarbakır'da 3,5 görev yapan ve yaptığı hizmetler nedeniyle halkın gönlünde taht kuran Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de düzenlenen terör saldırısı sonucu 5 koruması ile birlikte şehit edilmişti. Cenazesine kent tarihinde görülmemiş şekilde yoğun bir halk katılımı olurken, kendisine olan sevgiden dolayı resmi nufüs kayıtlarına göre 220 çocuğa Ali Gaffar ismi verildi. Çocuklarına bu ismi veren ailelerden biri de Diyarbakırlı İçöz ailesi. Okkan'ın şehit edildiği 24 Ocak 2001'de dünyaya gelen Ali Gaffar İçöz, şimdi 17 yaşında ve Ali Gaffar Okkan'ın çok sevdiği futbolla iç içe.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Futbola Diyarbekirspor'da başlayan ve geçen sezon Akademi Ligi'nde Amed Sportif Faaliyetler U17 Genç Takımı'nda 26 maçta 41 gol atan Ali Gaffar İçöz, Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu. Gençlerbirliği'ne transfer olan genç futbolcu, hedefinin en kısa zamanda A takıma yükselerek hayalini gerçekleştirmek olduğunu söyledi. İçöz, "Bugünlere gelmemde ailemin büyük katkısı var. Bana her zaman destek oldular. Onlara ve memleketime layık olmak istiyorum. Gençlerbirliği, altyapı ve gençlere verdiği önem noktasında örnek bir kulüp. Böyle bir kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. En kısa zamanda A takıma yükselerek hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.