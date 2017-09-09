Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (CANLI YAYIN)

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FENERBAHÇE-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker

SAAT: 20:00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Skrtel, İsmail, Dirar, Josef, Ozan, Valbuena, Giuliano, Soldado

YEDEKLER: Kameni, Hasan, Şener, Roman, Mehmet Topal, Samed, Oğuz, Aatif, Janssen, Ahmethan

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor

YEDEKLER: Mert Günok, Da Costa, Uğur, Alparslan, İrfan Can, Tunay, Kerim Frei, Gökhan İnler, Mehmet Batdal, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenerek hem galibiyet serisi yakalamak hem de şampiyonluk yarışındaki rakibine puan kaybı yaşatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Robin Van Persie ile Alper Potuk'un mücadelede forma giymeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde lige sahasında Bursaspor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir ise 2. hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a yenilmişti. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesindeki son lig maçında ise sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup etmişti.

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 5 puanla 6, Medipol Başakşehir ise 6 puanla 4. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE EVİNDE YENİLMEDİ

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi.

Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçekazandı.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.

LİGDE 19. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.