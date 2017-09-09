Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (CANLI YAYIN)

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FENERBAHÇE-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Ülker
SAAT: 20:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Skrtel, İsmail, Dirar, Josef, Ozan, Valbuena, Giuliano, Soldado
YEDEKLER: Kameni, Hasan, Şener, Roman, Mehmet Topal, Samed, Oğuz, Aatif, Janssen, Ahmethan
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor
YEDEKLER: Mert Günok, Da Costa, Uğur, Alparslan, İrfan Can, Tunay, Kerim Frei, Gökhan İnler, Mehmet Batdal, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenerek hem galibiyet serisi yakalamak hem de şampiyonluk yarışındaki rakibine puan kaybı yaşatmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Robin Van Persie ile Alper Potuk'un mücadelede forma giymeyecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde lige sahasında Bursaspor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir ise 2. hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a yenilmişti. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesindeki son lig maçında ise sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup etmişti.
Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 5 puanla 6, Medipol Başakşehir ise 6 puanla 4. basamakta bulunuyor.
FENERBAHÇE EVİNDE YENİLMEDİ
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi.
Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçekazandı.
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.
LİGDE 19. RANDEVU
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.
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