Barcelona:5 - Espanyol: 0 (MAÇ SONUCU)

Barselona derbisinde gülen taraf şehrin Bordo-Mavi tarafı oldu...

La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, Nou Camp'ta Espanyol'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Barcelona, Lionel Messi'nin 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 35'i gösterdiğinde Messi bir kez daha topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi. Bu gol ilk yarının da sonucu oldu. Maçın ve Barcelona'nın o dakikaya kadarki en etkili ismi Messi, 67. dakikada durumu 3-0 yaptı. Yeni transfer Dembele 68. dakikada oyuna dahil oldu.

87. dakikada Rakitic, maçtaki 2. asistini Pique'ye yaptı ve fark 4'e çıktı. Maçın skorunu belirleyen gol ise, yeni transfer Dembele'nin asistinde Luis Suarez'den geldi ve mücadele Barcelona'nın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Barcelona derbi galibiyetiyle birlikte puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Espanyol ise 3. maçında da galip gelemedi ve 1 puanla haftayı 14. sırada kapattı.

Barcelona-Espanyol