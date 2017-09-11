Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın ise alınan 1 puandan dolayı memnun olmadığını söyledi. Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen Özyalçın, Antalyaspor gibi bir takımdan deplasmanda puan almanın Galatasaray için başarılı bir sonuç olduğunu söyledi.
"GALATASARAY BÖYLE OLMAMALI"
İlk 3 haftaya göre Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda oynadığı oyunu beğenmediğini söyleyen Özyalçın, şöyle konuştu:
"4. haftadayız, bana göre 12. hafta size rahatlıkla söyleyebilirim, birinci devrenin önde kimin gideceğini. 9, 10 ve 11. hafta zor maçlarımız var. İki milli maç arası, özellikle Kasımpaşa maçından sonra bir milli maç arası bakalım takımları ne şekilde motive edecek göreceğiz. Ben bugün memnun değilim, Galatasaray böyle olmamalı. Antalyaspor'u, özellikle sevgili başkana bize gösterdikleri olağanüstü ilgiye çok teşekkür ediyorum. Ne kadar çetin ve kırıcı olmasına karşı sporcuları maçtan sonra hep birlikte izlediğimiz gibi birliktelikleri, birbirlerini kucaklamaları Türk sporu ve benim için çok önemli."
"BAHANE ÜRETMEMEK LAZIM"
Sahanın kötü zemin olduğuna dair iddialara da 'bahane üretmemek lazım' yorumunda bulunan Özyalçın, Galatasaray'ın 3 haftada aldığı galibiyet serisinin takımda rehavet oluşturduğuna yönelik soruya ise, "İlk 3 haftaya göre 34 haftada inişler olacak, çıkışlar olacak. Bu bir maratondur. Henüz çok erken. Birinci devre geçsin, o zaman oturup konuşuruz" değerlendirmesinde bulundu.
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