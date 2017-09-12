FIFA 18'in en iyi oyuncuları açıklandı | FIFA 18'in en iyi 100 oyuncusu | FIFA 18 en iyi 100 oyuncu arasında Türkiye'den Pepe yer aldı

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Herkesin merakla beklediği FIFA 18 oyununun en iyi 100 oyuncusu belli oldu. EA Sports'un açıkladığı listede Türk futbolcu bulunmazken, Süper Lig'den sadece Beşiktaş forması giyen Pepe, 68. sırada yer buldu. İşte FIFA 18'in en iyi 100 ismi: