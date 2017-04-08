FORMULA 1 HABERLERİ
08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Çin'de avantaj Hamilton'da!
MOTOR SPORLARI
Çin'de avantaj Hamilton'da!
"Ülkemize karşı Avrupa'da bir kıskançlık var"
MOTOR SPORLARI
"Ülkemize karşı Avrupa'da bir kıskançlık var"
Formula 1'de sıradaki durak Çin
MOTOR SPORLARI
Formula 1'de sıradaki durak Çin
Sofuoğlu: "Şampiyonluğun en iddialı takımıyız"
MOTOR SPORLARI
Sofuoğlu: "Şampiyonluğun en iddialı takımıyız"
Kenan Sofuoğlu kaza yaptı
MOTOR SPORLARI
Kenan Sofuoğlu kaza yaptı
Toprak Razgatlıoğlu 4. oldu!
MOTOR SPORLARI
Toprak Razgatlıoğlu 4. oldu!
Kenan Sofuoğlu İspanya'ya gitti!
MOTOR SPORLARI
Kenan Sofuoğlu İspanya'ya gitti!
ÖNE ÇIKANLAR
Lewis Hamilton Çin
MOTOR SPORLARI

Çin'de Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak

Formula 1'de Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Hamilton, sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sinin sıralama turlarında ilk sırayı elde etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:29:04 Güncelleme: 12:30:41

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, sıralama turlarında 1.31.678'lik derecesiyle birinciliği elde ederek Avustralya'nın ardından Çin Grand Prix'sinde de pole pozisyonunu aldı.

Sezonun ilk yarışının galibi Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.31.864'lük süresiyle ikinci oldu.

Hamilton'ın yeni takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.31.865'lik zamanlamasıyla Çin'deki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen de 1.32.140'lık derecesiyle dördüncü sıranın sahibi oldu.

Yarın TSİ 09.00'da başlayacak Çin Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.31.678
2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.31.864
3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.31.865
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.32.140
5. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.33.033
6. Felipe Massa (Williams) 1.33.507
7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.33.580
8. Sergio Perez (Force India Mercedes) 1.33.706
9. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.33.719
10. Lance Stroll (Williams Mercedes) 1.34.220

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer haberleri (08.04.2017)
FUTBOL

F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum sosyal medyayı ...
Igor Tudor'un Başakşehir planı
FUTBOL

Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
Esra Akkaya artık Bodrum'da yaşıyor
FİSKOS

Mahallenin Muhtarları dizisinin Şirin'i bakın nerede ...