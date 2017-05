Kenan Sofuoğlu'nun umudu İtalya'da şampiyonluk

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 4. ayakta elde ettiği birincilikten sonra İtalya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışına gözünü dikti.



Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 ayağında mücadele edemeyen, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından Kenan, 4. ayakta Hollanda yarışında bu sezon ilk kez birinci sırada yer aldı.



Sezonun 5. ayağı olan İtalya yarışı öncesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde adını taşıyan pistte hazırlıklarını sürdüren Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçırdığını, üçüncü yarışta ise başka bir pilotun hatası yüzünden yarış dışı kaldığını anımsattı.



Hollanda'daki sezonun 4. yarışına tamamen hazır bir şekilde çıktığını vurgulayan Kenan, "Çok şükür ki Hollanda yarışını kazandık. Sezon uzun, önümüzde daha uzun bir süreç var. Şampiyonluk benim için uzak görünüyor çünkü sezonun ilk üç yarışında çok puan kaybettim. Hollanda zaferi biraz da olsa bize bir şans verdi. Önümdeki birkaç yarışı güzel atlatırsam iyi olur. Rakiplerimin puan kaybı da önemli. Olmaz, diye bir şey yok ama bu sene biraz zor gözüküyor." diye konuştu.



"ZAFERLE DÖNERSEM ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR IŞIK DOĞAR"

İtalya'da elinden geleni yapacağını, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı da yarışa davet ettiğini belirten Kenan, şöyle devam etti:



"Bakanımız, İslami Dayanışma Oyunları için hafta sonu Azerbaycan'a gideceğini ve yarışa da gelmeye çalışacağını söyledi. İnşallah Bakanımız da gelirse İtalya yarışını kazanmaya çalışacağız. İtalya yarışından zaferle dönersem şampiyonluk için bir ışık doğar. Şu anda hava şartlarının ne olacağını da bilmiyoruz. İtalya'da yağmur gösteriyor. Burada hem yağmurlu hem de kuru havada çalışmalarımı sürdürüyorum."



Kenan, takımında morallerin çok yüksek olduğunu aktararak, "Benim yokluğumda çok iyi dereceler elde edememişti takım. Rabbim, sağlam bir şekilde Hollanda yarışından zafer almamızı nasip etti, bu takım açısından da çok iyi moral oldu. İtalya'da da inşallah böyle bir başarıyla devam edip iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'DA GELECEK VADEDEN GENÇLERE YATIRIM YAPTIK"

Öğrencilerinden Can Öncü'nün İspanya'da koşulan Redbull MotoGP Rookies Kupası'nda üçüncü olduğunu hatırlatan Kenan, bu kupanın, dünyada binlerce gencin katılmaya çalıştığı bir organizasyon olduğuna işaret ederek, "Can, orada podyum yaptı. Benim gözümde Can inşallah şampiyon adayı, inanıyorum ki iyi sonuçlar alacaktır. İlk senesi olduğu için biraz tecrübesizliğe yenik düşecektir. Podyum seviyesinde olması beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.



Yıllarca Türkiye Motosiklet Federasyonu'yla (TMF) beraber gençlere önem verdiklerini ve genç sporcuların da artık kendilerini göstermeye başladığını vurgulayan Kenan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu, Motosiklet Federasyonunun başarısıdır. Biz, ülke içindeki yarışlara değil de Avrupa'da gelecek vadeden gençler üzerine yatırım yaptık. 2-3 yıldır bunun üzerinde uğraşıyoruz. Sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladık."



SÜRÜCÜLER KLASMANI PUAN DURUMU

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 14 Mayıs'taki sezonun 5. yarışı öncesi sürücüler klasmanında puan durumu şöyle:



1. Lucas Mahias (Fransa) - 65 puan

2. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 45

3. Roberto Rolfo (İtalya) - 41

4. Patrick Jacobsen (ABD) - 39

5. Kyle Ryde (Büyük Britanya) - 36

9. Kenan Sofuoğlu - 25

