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Portekiz'de Sebastien Ogier rüzgarı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 6. ayağında M-Sport takımından Ogier birinci oldu

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:12:19 Güncelleme: 19:14:11

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 6. ayağını, M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 349,17 kilometre uzunluğundaki 6. yarışını, 3 saat 42 dakika 55 saniye ile birinci sırada tamamlayan Ogier, bu sezon ikinci ralli zaferine ulaştı. Portekiz Rallisi'nde 5. kez galip gelen Ogier, bu yarışı en fazla kazanan isim Fin Markku Alen'in rekoruna da ortak oldu.

Hyundai takımından Belçikalı Thierry Neuville, Ogier'nin 15.6 saniye arkasında ikinci, takım arkadaşı İspanyol Dani Sordo ise liderin bir dakika gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağı, 8-11 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek.

Portekiz Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Sebastien Ogier: 128 puan
2. Thierry Neuville: 106
3. Jari-Matti Latvala: 88
4. Ott Tanak: 83
5. Daniel Sordo: 66

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