Kenan Sofuoğlu şampiyonluktan umutlu!

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki ayağında mücadele edemeyen, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, "şampiyonluk yarışında ben de varım" diyerek, 4. ayakta Hollanda, 5. ayakta da İtalya yarışlarını üst üste kazanmayı başardı.

Sezonun 6. ayağı olan İngiltere yarışı öncesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde adını taşıyan pistte hazırlıklarını sürdüren Sofuoğlu, sezonun sıkıntılı ve sakatlıklarla başladığını, ilk iki yarışı kaybettiğini ve üçüncü yarışta diğer bir pilotun kendisini düşürmesiyle yarış dışı kaldığını hatırlattı.

Kenan Sofuoğlu, Hollanda ve İtalya yarışlarını kazanınca şampiyonada adım adım yükselişe başladığını ve şu anda genel klasmanda 4. sıraya yükseldiğini söyledi.

Bu sezon daha çok günübirlik zaferlerin peşinde olduğunu vurgulayan milli motosikletçi, şunları aktardı:

"Sezon başındaki puan kayıpları normal şartlarda kapanacak gibi değildi. Katıldığım yarışlardan zaferle ayrılarak İstiklal Marşı'nı çaldırıp, Türk bayrağı ile tur atmak amacındaydım. Son iki yarışı kazandım ve şampiyonluk için bir yükseliş başladı. Önümde İngiltere yarışı var. İnşallah İngiltere'de bir zafer daha alabilirsem şampiyonada genel klasman ikinciliğine yükseliyorum. Bu da bize şampiyonluk ışıklarının yandığını gösterir."

"SAKATLIKLAR İŞİME OLAN BAĞIMI ARTIRDI"

Kenan Sofuoğlu, sezonun uzun olduğunu, sakatlığını geride bıraktığını, kondisyon ve moral olarak iyi durumda bulunduğunu bildirdi.

Günübirlik zaferlere devam edeceğini savunan Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Belki birkaç yarış daha kazanabilirsem şampiyonada bir şans doğmuş olacak. Tek hedefim iyi hazırlanmak ve iyi bir şekilde yarışlara çıkıp birincilikler almak. Yaş ilerledikçe daha da hızlandık gibi bir görüntü var. Gitmiş olduğum pistlerde yaptığım dereceler önceki yıllardan daha da iyi. Yaşadığım sakatlık işime olan bağımı, sevgimi, aşkımı çoğalttı ki, gittiğim pistlerde sürekli rekor kırıyorum, iyi dereceler alıp üst üste yarışlar kazanıyorum. Hakkımızda neyin doğru neyin iyi olduğunu bilemeyiz. Bu sezon başında yaşadığım sakatlık sayesinde işimi, yarışmayı ne kadar sevdiğimi anladım. Sıkı bir şekilde yarışıp iyi bir şekilde yarışlara gidiyorum. Şampiyonluk zor gözüküyor ama aldığımız zaferler bizi de takımı da çok mutlu ediyor."

"RAKİBİMİN AVANTAJI ÇOK YÜKSEK"

Kenan Sofuoğlu, şampiyona lideri Fransız rakibi Lucas Mahias'ın yarışlarda podyum yapıp puan toplama peşinde bulunduğunu ve o bilinçte olduğu sürece şampiyonluk ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Lucas Mahias ile arasında 35 puan olduğunu dile getiren Kenan Sofuoğlu, rakibi aksilik yaşar veya yarış dışı kalırsa puan farkının kapanabileceğini aktardı.

Bu sezon şampiyonluğun zor fakat imkansız olmadığını ifade eden milli motosikletçi, şunları kaydetti:

"Rakibimin motor kullanışına baktığım zaman, o benimle yarışmayı tercih etmiyor. Puan toplayarak şampiyon olmanın derdinde, çünkü elinde çok büyük bir avantaj var. Rakibimin takım şefiyle görüştüğümde, 'Sezon sonuna kadar biz hep ikinci olsak, sen tüm yarışları kazansan biz şampiyon oluruz.' dedi. Onların amacı şampiyonluk, yarış kazanmak değil. Tabi motor sporlarında neyin ne olacağı belli olmaz. Teknik sorun yaşayabilirsin, başka bir yarışçı yüzünden yarış dışı kalabilirsin. Benim hedefim İngiltere ve bir sonraki İtalya yarışını kazanmak. Bunları başarabilirsem şampiyonada yükselişim devam edecek. Nasipte varsa şampiyon olurum."

Son antrenmanını yapıp, İngiltere'ye gideceğini anlatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cuma günü ilk resmi antrenmana çıkacağım Dunnington Park'ta. Bu pistte daha önce başarılı sonuçlar elde etmiştim. İnşallah bu hafta sonu da güzel bir yarış bizi bekliyor. İnşallah ramazanın bereketiyle Rabbim İngiltere zaferini nasip eder. Ramazan ayında sezona devam etmek çok zor oluyor bizim için. Ramazanda bir tane de İtalya yarışımız olacak. Daha önceki yıllarda da bu şekilde yarışlara devam etmiştim. İnşallah bu sezonda başarılı bir ramazan ayı geçirebiliriz."

SÜRÜCÜLER KLASMANI

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun 6. yarışı öncesi sürücüler klasmanının ilk 5 sırasında puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 85 puan

2. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 58

3. Patrick Jacobsen (ABD) - 55

4. Kenan Sofuoğlu - 50

5. Roberto Rolfo (İtalya) - 41