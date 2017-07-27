Kenan Sofuoğlu: "İşin zorlu kısmını geçtik"

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "En büyük hayalim" dediği, Düzce'de 650 dönümlük arazi üzerine inşa edilen pistin açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.



Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar ile birlikte, kabine değişikliğinin ardından göreve gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ettiğini söyledi.



Osman Aşkın Bak'ın, sporu bilen, sporcunun derdini iyi dinleyecek ve anlayabilecek bir bakan olduğunu belirten Kenan Sofuoğlu, kendisiyle güzel projeler yapacaklarına inandığını dile getirdi.



En önemli mevzularının Türkiye'nin ihtiyacı bulunan bir pist olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, Düzce'de inşası devam eden parkurun sadece motosiklet değil, aynı anda otomobil, motodrift, süpermoto, karting gibi her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte hazırlandığını kaydetti.



"İŞİN ZORLU KISMINI GEÇTİK"

Pistin artık bitme aşamasına geldiğini anlatan Kenan Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"İnşallah 15 gün sonra Düzce Belediyesi ile beraber pistin asfaltını atacağız ve inanıyorum ki eylül ayının ikinci haftası açılış yarışını yapacağız. Açılışta yerel yönetimler ve Sayın Bakanımızı davet edeceğiz, orada yapılan yatırımın ne kadar faydalı ve gerekli olduğun hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki bir aylık süreçte çok çalışmamız gerekiyor. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce karar verdik ve başladık. İşin zorlu kısmını geçtik ve asfalt kısmına geldik. Sabırsızlıkla pisti açacağımız günü bekliyorum."



Pist için Bakan Bak'ın gereken desteği vereceğine inandığını dile getiren Sofuoğlu, "Düzce'ye yaptığımız parkur, millete yapılan bir hizmettir. Burada herkes çıkar gözetmeksizin emek verdi. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Cumayeri Belediyesi, herkesin 1,5 yıllık bir emeği var, artık sona geldik." değerlendirmesinde bulundu.

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