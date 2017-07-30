Macaristan Grand Prix'sinde zafer Vettel'in

Formula 1 sezonunun 11. mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde, 70 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2. sıradaki takım arkadaşı Kimi Raikkonen ve 3. cepten kalkan Mercedes'ten Valtteri Bottas, startta yerlerini korudu.

Startta Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı geçen Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 3. virajda 4'üncülük mücadelesi verdiği takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya çarptı. Temas sonrası Ricciardo, yarış dışı kaldı, Verstappen ise 10 saniye ceza aldı.

Ricciardo'nun aracından kopan parçaları temizlemek için güvenlik aracı öncülüğünde süren yarış, 6. turda yeniden başladı.

Ferrari ve Mercedes pilotlarının "pit stop"larını tamamladığı 35. turda liderliği alan Verstappen, 42. turda lastiklerini değiştirmek için pite girdi ve 5. sıraya geriledi.

Yeniden liderliğe oturan Vettel, direksiyonundaki sorun nedeniyle yavaşlasa da yerini korumayı başardı ve 1.39.46.713'lük derecesiyle sezonun 4'üncü, kariyerinin 46'ncı birinciliğine ulaştı.

Vettel'in 0.9 saniye gerisindeki Raikkonen 2'nci oldu. Ferrari sürücülerini geçmeyi denemesi için takım arkadaşı Hamilton'a verdiği yeri, son düzlükte geri alan Bottas ise 3. oldu.

Böylece puanını 202'ye çıkaran pilotlar klasmanı lideri Vettel ile takipçisi Hamilton arasındaki fark 14 puana yükseldi. İki sürücüyü, 169 puanla Bottas izledi.

Formula 1'e yaklaşık bir ay ara verilecek. Sezonun 12. yarışı Belçika Grand Prix'si, 27 Ağustos'ta yapılacak.



Macaristan Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

7. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

10. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 202 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 188

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 169

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 117

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 116

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 357

2. Ferrari - 318

3. Red Bull - 184

4. Force India - 101

5. Williams - 41

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Macaristan Grand Prix