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Andy Murray Avustralya Açık
TENİS

Andy Murray, Avustralya Açık'tan elendi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 5 kez final oynayan dünya 1 numarası Andy Murray, 4. turda Zverev'e yenilerek 2 numaralı seribaşı Djokovic'in ardından tek erkeklerde elenen ikinci favori isim oldu

22 Ocak 2017 Pazar, 11:45:54 Güncelleme: 11:48:11

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray, Alman Mischa Zverev'e 3-1 yenilerek 4. turda elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 4. tur mücadelesinde, organizasyonda 5 kez final oynayan Murray ile dünya sıralamasında 50. sırada yer alan Zverev karşılaştı.

Üç saat 33 dakika süren maçta Murray'ye 7-5, 5-7, 6-2, 6-4'lük setlerle 3-1 üstünlük kuran Zverev, çeyrek finale yükseldi.

İki numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic'in ardından Murray'nin de turnuvaya veda etmesiyle, son iki yıldır Avustralya Açık finalinde karşılaşan iki favori isim de çeyrek finaller öncesi elenmiş oldu.

WAWRINKA, ÜÇ "TIE-BREAK" SONUNDA KAZANDI
Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, İtalyan Andreas Seppi'yi tamamı "tie-break" ile sonuçlanan 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Kadınlarda 24 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova, 8 numaralı seribaşı vatandaşı Svetlana Kuznetsova'yı 6-3 biten iki set sonucunda mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Turnuvanın 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Alman rakibi Mona Barthel'i 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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