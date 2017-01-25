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Kaya Göre Avustralya Açık
TENİS

Kaya Göre Avustralya'ya veda etti

Avustralya Açık'ta Kaya Göre ve Hint partneri Banthia, gençler kategorisi çiftler çeyrek final mücadelesinde elenerek turnuvaya veda etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:27:12 Güncelleme: 10:29:23

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Kaya Göre ve Hint partneri Siddhant Banthia, gençler kategorisi çift erkekler çeyrek finalinde elendi.

Gençler kategorisi çift erkekler yarı finale çıkma mücadelesinde, milli tenisçi Kaya Göre ve partneri Siddhant Banthia ile Yeni Zelandalı Finn Reynolds ve Portekizli Duarte Vale ikilisi karşılaştı.

İlk seti 6-2 geride kapatan milli tenisçi ve Hint partneri, ikinci seti de, 3-0 öne geçmelerine rağmen 7-5 kaybederek, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

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