Kaya Göre Avustralya'ya veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Kaya Göre ve Hint partneri Siddhant Banthia, gençler kategorisi çift erkekler çeyrek finalinde elendi.

Gençler kategorisi çift erkekler yarı finale çıkma mücadelesinde, milli tenisçi Kaya Göre ve partneri Siddhant Banthia ile Yeni Zelandalı Finn Reynolds ve Portekizli Duarte Vale ikilisi karşılaştı.

İlk seti 6-2 geride kapatan milli tenisçi ve Hint partneri, ikinci seti de, 3-0 öne geçmelerine rağmen 7-5 kaybederek, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.