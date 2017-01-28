Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açıkta İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasındaki final maçı, yarın oynanacak. Peki Roger Federer - Rafael Nadal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ROGER FEDERER - RAFAEL NADAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

İspanyol Nadal, 2009 yılında kupaya uzandığı Avustralya Açık finalinde ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer ile 29 Ocak Pazar günü karşılaşacak. Maç Türkiye saati ile 11:30'da başlayacak ve Eurosport 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, tenisseverlerin uzun zamandır beklediği ezeli rakipler 9 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile 17 numaralı seribaşı İsviçreli Federer arasındaki final maçı, yarın TSİ 11.30da başlayacak.

Kariyerinde 17 grand-slam zaferi bulunan Federer ile 14 grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal arasındaki ezeli rekabet, final turunda uzun zamandır yaşanmadı.

NADAL SON GRAND SLIM'LERİ KAZANDI

Modern tenis tarihinin iki önemli ismi, 8 yıllık aranın ardından Avustralya Açık finalinde yeniden karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 2009 yılında oynanan son Avustralya Açık finalini, Federeri 3-2 yenen Nadal kazanmıştı.

İki yıldız tenisçi arasındaki son grand slam finali ise 2011de Fransa Açıkta yaşanmış ve Nadal, rakibini bu kez 3-1lik skorla geçerek kupaya uzanmıştı.

Taraflar arasındaki 13 yıllık rekabette, Nadalın ezici üstünlüğü bulunuyor. Tarafların birbirleriyle oynadıkları 34 maçın 23ünden Nadal, 11inden ise Federer galip ayrıldı.

SON MAÇI FEDERER KAZANDI

Son yıllarda sakatlık sorunlarıyla boğuştukları için eski performanslarından uzaklaşan iki tenisçi arasındaki son maç ise geçen yıl İsviçrenin Basel kentinde oynanmıştı.

Bu müsabakada rakibini 6-3, 5-7 ve 6-3lük setlerle 2-1 yenen Federer, galibiyete uzanmıştı.