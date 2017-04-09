Teniste, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur eşleşmesinin son günündeki tekler maçlarında Türkiye Erkek Milli Takımı, İsveç'e 2-0 mağlup olarak seriyi 4-1 kaybetti ve elendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynanan ilk karşılaşmada milli sporculardan Altuğ Çelikbilek ile Elias Ymer karşı karşıya geldi. Milli tenisçi, setlerde 7-6, 6-1 ve 7-5 yenilerek müsabakayı 3-0 kaybetti.

Günün ikinci maçında ise Anıl Yüksel, Christian Lindell ile karşılaştı. Milli tenisçi, 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-1 yenildi. Böylece milliler, son gün karşılaşmalarında İsveç'e 2-0 mağlup oldu.

Türkiye, organizasyonun ilk gününde, teklerde İsveç'e 2 maçta yenilmiş, ikinci günde ise çiftler müsabakasını kazanmıştı. Seriyi 4-1 kaybeden ay-yıldızlılar elenirken, İsveç yarı finale yükseldi.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, rakibinin klasmanda 150'nci sırada olduğunu belirterek, bu maçta kendisine güvenen kaptan ve antrenörlerine teşekkür etti. Maçı kazanabileceğini ancak yaptığı basit hatalarla kaybettiğini anlatan Altuğ, performansında maç içinde inişler ve çıkışlar olduğunu, buna karşılık Elias Ymer'in performansının sürekli aynı seviyede kaldığını ifade etti.