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Federer Afrika için kazandı

İsviçreli raket Federer, "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonu kapsamında, Büyük Britanyalı tenisçi Murray'yi 2-0 yendi

11 Nisan 2017 Salı, 00:38:41 Güncelleme: 00:40:40

İsviçreli tenisçi Roger Federer, üçüncüsü düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda, Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 2-0 mağlup etti.

İsviçre'nin Zürih kentinde oynanan karşılaşmada, dünya sıralamasının 4. basamağında yer alan Federer, dünya bir numarası Murray'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

Öte yandan, Afrika'ya yardım amaçlı düzenlenen karşılaşmada, Murray'nin top toplayıcı çocuğa servis kullandırması da ilgi gördü.

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