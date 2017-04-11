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Dünya 8 numarası Cilic, İstanbul Open'da

TEB BNP Paribas İstanbul Open'da dünya 8 numarası Bosna Hersek asıllı Hırvat tenisçi Marin Cilic'in de yer alacağı bildirildi

11 Nisan 2017 Salı, 17:25:51 Güncelleme: 17:28:20

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mayıs'ta Garanti Koza Arena’da gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın 2 nolu seribaşı, 2014 Amerika Açık şampiyonu Cilic oldu.

Turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak ise dünya 6 numarası Kanadalı Milos Raonic korta çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cilic, İstanbul'da mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "İstanbul'un harika olduğunu duydum ve benim için yeni şehirlerde olmak bana her zaman ayrı bir heyecan katmıştır. Istanbul da beni bu anlamda heyecanlandırdı. Umarım Istanbul'da iyi bir performans sergilerim. Tüm tenisseverleri korta bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuva direktörü Paul McNamee de, turnuvada önemli isimlerin mücadele edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki tenisseverler ve Cilic hayranları için bu harika bir haber. Cilic, Garanti Koza Arena'nın Roland Garros standartlarındaki toprak kortunda, dünya 6 numarası, turnuvanın 1 nolu seribaşı, Raonic ile turnuvaya olağanüstü bir heyecan katacak.
Ayrıca, Marcos Baghdatis, Bernard Tomic, Viktor Troicki, geçen senenin şampiyonu Diego Schwartzman ve ATP Tour'un genç yıldızı, Borna Coric de TEB BNP Paribas İstanbul Open'in diğer yıldız tenisçileri olarak turnuvada boy gösterecek."

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