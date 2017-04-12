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Çağla Büyükakçay 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ITF tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada ev sahibi ülkeden Mateas'ı 2-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:04:15 Güncelleme: 12:05:47

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda Maria Mateas'ı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Alabama eyaletindeki Pelham kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü organizasyonun ilk turunda Çağla Büyükakçay ile ABD'li Maria Mateas karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden 27 yaşındaki tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Çağla, ikinci turda Kanadalı Gabriela Dabrowski ile mücadele edecek.

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