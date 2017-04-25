Eugenie Bouchard: Çağla Büyükakçay ile oynamak istiyorum

TEB BNP Paribas İstanbul Cup için İstanbul’a gelen Eugenie Bouchard, HABERTÜRK’e açıklamalarda bulundu. Garanti Koza Arena’daki turnuvanın yıldızlarından Kanadalı raket, milli tenisçimizle daha önce gösteri maçında karşılaştığını hatırlattı. 23 yaşındaki oyuncu, “Onunla burada finalde oynamak çok özel olurdu” ifadelerini kullandı. Garanti Koza Arena’nın ilham verici bir tesis olduğunu ifade eden Kanadalı raket, daha önce Ankara’da gerçekleşen gösteri maçında karşılaştığı milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay ile bir daha oynamak istediğini söyledi.

‘BURADA YEMEKLER ÇOK GÜZEL’

Sosyal medyadaki aktif tenisçilerden biri olan Eugenie Bouchard, sık sık fotoğraf paylaşmasının kendi jenerasyonunun içgüdüsel bir hareketi olduğunu dile getirdi. “İstanbul’da yemeklerin çok güzel olduğunu söyleyebilirim” diyen 23 yaşındaki raket, “Gittiğim ülkelerden fotoğraf çekip, paylaşımlarda bulunmayı seviyorum. İstanbul’da da aynı şeyi yapmayı düşünüyorum. İstanbul’u yakından tanımak istiyorum” ifadelerini kullandı. Daha önce ekim ayında Ankara’da bulunduğunu hatırlatan Bouchard, “Bir gösteri maçı yapmıştım. Çağla Büyükakçay, Marsel İlhan ve Pat Cash ile bir gece geçirdik ve sonra döndüm. Şimdi İstanbul’a yeni geldim. Çağla ile burada finalde oynamak özel olurdu. Bu aynı zamanda turnuva için iyi olurdu” şeklinde konuştu.

‘VERDİĞİM SÖZ ÖNEMLİYDİ’

Super Bowl finalinde bahsi kaybetmesinin ardından sözünü tutarak bir hayranıyla vakit geçiren yıldız raket, “Çok iyi bir tecrübeydi benim için. Verdiğim söz önemli olduğu için tuttum. Bir hayranımla buluşup vakit geçirmek çok da eğlenceli oldu” dedi. Bouchard, benzer bir olayın bir daha ne zaman gerçekleşebileği hakkında ise fikri olmadığını söyledi.

‘SHARAPOVA ARTIK ROL MODELİM DEĞİL’

Doping cezası alan Rus tenisçi Maria Sharapova’nın eskiden rol modeli olduğunu belirten Bouchard, “Sharapova artık rol modelim değil. Çünkü işin içine hile karıştığı zaman benim için bir önemi kalmıyor” dedi. Kendisini, ‘agresif’, ‘güçlü’ ve ‘ileriye’ dönük olarak tanımlayan başarılı tenisçi, hedefinin istikrarı tutturarak WTA’de üst sıralara yükselmek olduğunu söyledi. Bouchard, bir dönem ölüm tehditleri almasıyla ilgili de “Başarılı olunca nefret edenler daha fazla artıyor. Bu da başarılı bir kariyerle olabilecek şeyler, o yüzden çok takılmıyorum” diye konuştu.

'GARANTİ KOZA ARENA İLHAM VERİYOR'

Turnuvanın düzenlendiği Garanti Koza Arena’nın çok güzel olduğunu vurgulayan Bouchard, “Çocuklar için çok güzel bir yer. İlham alabilecekleri bir tesis” ifadelerini kullandı. Kanadalı raket, mücadele eden Türk oyuncuların başarılarından sonra genç oyuncuların tesisten daha çok ilham alacağını düşündüğünü söyledi.

HABERTÜRK SPOR / ERTUĞRUL GÜNEŞ