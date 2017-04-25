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Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup

Milli tenisçi Başak Eraydın: "Kariyerimin en önemli zaferi diyebilirim" dedi

25 Nisan 2017 Salı, 15:07:50 Güncelleme: 15:10:39

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası tekler ilk turunda tecrübeli Bulgar rakibi Tsvetana Pironkova'yı yenerek ikinci tura yükselen Başak Eraydın, önemli bir galibiyet aldığını söyledi.

Garanti Koza Arena'da yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başak Eraydın, önemli bir sporcuya karşı korta çıktığını belirterek, "Kariyerimin en önemli zaferi diyebilirim. Çok tecrübeli bir rakibe karşı oynadım." dedi.

Başak, kortta elinden gelenin en iyisini yapabilmek için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Tek planım kendi oyunumu sahaya yansıtmaktı. Benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Uzun zamandır bu organizasyon içinde olan bir tenisçiye karşı oynamak hem büyük deneyimdi hem de kariyerimin en önemli galibiyetiydi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"MAÇIN BİTTİĞİNİ FARK ETMEDİM"
Başak Eraydın, karşılaşma sonunda sahada bir süre daha kalmasıyla ilgili olarak, maçın bittiğini anlamadığını belirtti.

Yaşadığı durumun hatırlatılması üzerine Başak, "Maçın bittiğini fark etmedim. Biraz utanç vericiydi ama yapacak bir şey yok. Kazandığımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Sanırım skorları yanlış saydım" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, yöneltilen bir soru üzerine Başak, çalışmalarını İspanya'da sürdürdüğünü ve turnuvalarda kendisiyle birlikte bulunan bir antrenörü olmadığını vurgularken, Türkiye Tenis Federasyonu dışında da herhangi bir sponsoru veya destekçisi olmadığını sözlerine ekledi.

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