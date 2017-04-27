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Başak Eraydın tenis çeyrek final
TENİS

Ayla Aksu'yu yenen Başak Eraydın çeyrek finalde

Milli tenisçi Başak Eraydın, ikinci turda karşılaştığı bir diğer milli sporcu Ayla Aksu'yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:40:21 Güncelleme: 17:42:59

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Başak Eraydın, bir diğer milli sporcu Ayla Aksu'yu 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonun tekler ikinci tur maçında dünya 257 numarası Başak Eraydın ile dünya sıralamasının 312. basamağında yer alan Ayla Aksu karşı karşıya geldi.

Müsabakaya iyi başlayan Başak, zorlanmadığı ilk seti 6-1 alırken, çekişmeli başlayan ikinci sette 4. oyundan itibaren ağırlığını koyarak seti 6-3, maçı da 2-0 kazandı. Milli tenisçi, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Başak Eraydın, çeyrek finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı dünya 33 numarası Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu ile karşılaşacak.

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