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Cepelova yarı finalde

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta teklerde Ukraynalı Yastremska'yı 2-1 yenen Slovak Cepelova ikinci yarı finalist oldu

28 Nisan 2017 Cuma, 20:18:18 Güncelleme: 20:21:23

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Slovak Jana Cepelova, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvada tekler çeyrek final maçında, WTA dünya sıralamasının 97. basamağında yer alan Cepelova ile dünya 420'ncisi Yastremska karşı karşıya geldi.

Mücadeleye iyi başlayan 16 yaşındaki Yastremska, ilk seti 6-2 kazandı. Çekişmeli geçen ve "tie-break"e giden ikinci seti 7-6 kazanan Cepelova, skoru 1-1'e getirdi.

Son sette Ukraynalı sporcu 4-2 gerideyken sağlık molası aldı. Dayana Yastremska, tansiyonunun ölçülmesinin ardından oyuna devam etti. Çekişmeli geçen son seti de 6-4 kazanan Cepelova, adını yarı finale yazdırdı.

Cepelova, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile Rumen Sorana Cirstea arasında yapılacak maçın galibiyle karşılaşacak.

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