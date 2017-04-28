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Çağla Büyükakçay
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Çağla'dan İstanbul Cup'a veda

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Belçikalı rakibi Mertens'e 2-1 yenilerek elendi

28 Nisan 2017 Cuma, 23:50:17 Güncelleme: 23:55:35

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda son tekler şampiyonu milli tenisçi Çağla Büyükakçay çeyrek final maçında Belçikalı Elise Mertens'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvada tekler çeyrek finalinde, dünya sıralamasında 181. basamakta bulunan milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile 6 numaralı seribaşı Mertens karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayarak ilk sette 4-1 öne geçen Mertens karşısında Çağla, üç oyunluk bir seri yakaladı ve durumu 4-4'e getirdi. Ancak Belçikalı tenisçi, Çağla'nın öne geçmesine izin vermedi ve ilk seti 6-4 kazandı. Çağla Büyükakçay, çekişmeli geçen ikinci seti 6-4 alarak durumu 1-1'e getirdi. Final setinde iyi bir oyun sergileyen Mertens, seti 6-2, maçı da 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Elise Mertens, bir başka milli sporcu Başak Eraydın'ı çeyrek finalde saf dışı bırakan Rumen Irina Camelia Begu ile yarı finalde mücadele edecek.

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