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Elina Svitolina, Jana Cepelova
TENİS

İstanbul Cup'ta finalin adı: Elina Svitolina - Elise Mertens

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde Elina Svitolina - Elise Mertens final maçında karşı karşıya gelecek

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:12:28 Güncelleme: 21:24:17

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvadaki yarı final mücadelesinde Svitolina ile Cepelova karşı karşıya geldi.

Ukraynalı sporcu, karşılaşmanın ilk setini 6-2 kazandı. Dünya sıralamasının 13. basamağında bulunan Svitolina, rakibi karşısında rahat bir oyun çıkardığı ikinci seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

ELISE MERTENS FİNALDE
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvasında teklerde 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, Rumen rakibi Irina Camelia Beguyu 2-0 yenerek finale yükseldi.

Garanti Koza Arenada gerçekleştirilen turnuvanın son yarı final mücadelesinde Mertens, oldukça rahat bir oyun çıkardığı maçta iki seti de 6-1lik skorlarla kazanarak finale çıktı.

Mertens, yarın finalde Ukraynalı Elina Svitolina ile karşılaşacak.

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