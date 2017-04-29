Maria Sharapova veda etti

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 aylık doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir turnuvada yer aldı.

Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ın yarı finalinde dünya 19 numarası Fransız Mladenovic ile karşı karşıya gelen Rus tenisçi, müsabakanın ilk setini 6-3 kazandı. Diğer iki seti 7-5 ve 6-4 kaybeden Sharapova, organizasyona veda etti.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Sharapova, mayıs ayında Madrid ve Roma'da düzenlenecek tenis turnuvalarına da özel davetle katılacak.