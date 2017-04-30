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TEB BNP Paribas İstanbul'da heyecan devam edecek

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak

30 Nisan 2017 Pazar, 11:27:12 Güncelleme: 11:32:54

Garanti Koza Arena'nın ev sahipliğinde düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tamamlanmasının hemen ardından ana tablo maçları başlayacak olacak İstanbul Open, tenisseverlerin yine güzel bir hafta geçirmesini sağlayacak.

Ana tablo maçlarına yarından itibaren başlanacak organizasyon, 7 Mayıs Pazar günü tekler ve çiftlerde oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.

 

ÜNLÜ TENİSÇİLER BOY GÖSTERECEK
İstanbul Open turnuvasında, ATP dünya sıralamasının ilk 10'u içinde bulunan 2 sporcu boy gösterecek.

Dünya sıralamasının 6 numarasında yer alan Kanadalı sporcu Milos Raonic, turnuvanın 1 numaralı seri başı olurken, dünya sıralamasında 8. durumda yer alan Hırvat tenisçi Marin Cilic ise 2 numaralı seri başı konumunda.

Turnuvada ayrıca, Diego Schwartzman (Arjantin), Paolo Lorenzi (İtalya), Viktor Troicki (Sırbistan) ve Bernard Tomic (Avustralya) gibi tanınmış sporcular da mücadele edecek.

Organizasyonda milli tenisçi Cem İlkel, özel davetiyeyle (wild card) ana tablo maçlarında yer alacak. Ayrıca, Cenk İlkel, Altuğ Çelikbilek'le, Tuna Altuna ise İtalyan partneri Alessandro Motti'yle birlikte çiftlerde mücadele verecek.

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