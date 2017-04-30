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Laura Siegemund
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Stuttgart Açık'ta şampiyon Siegemund

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvada Alman kadın tenisçi Siegemund, Fransız rakibi Mladenovic'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı

30 Nisan 2017 Pazar, 19:47:12 Güncelleme: 19:48:59

Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde Fransız rakibi Kristina Mladenovic'i 2-1 mağlup eden Alman Laura Siegemund, şampiyon oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, kadınlar dünya sıralamasının 19. basamağındaki Mladenovic ile 49.'su Siegemund karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk setini Alman tenisçi Siegemund 6-1 kazandı. Sonraki sette toparlayan Mladenovic, rakibine 6-2 üstünlük sağlasa da son seti Siegemund 7-6 kazanarak, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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