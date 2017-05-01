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Milli tenisçi Cem İlkel, ilk turda elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Cem İlkel, organizasyona ilk turda veda etti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:23:47 Güncelleme: 20:26:18

Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvada, ana tablo ilk tur maçında Cem İlkel ile dünya 88 numarası Rus tenisçi Mikhail Youzhny karşı karşıya geldi.

Müsabakaya iyi başlayan 21 yaşındaki Cem, ilk seti 6-3 kazanırken, ikinci ve üçüncü setleri aynı skorlarla kaybetti. Müsabakadan 2-1 yenik ayrılan Cem İlkel, turnuvadan elendi.

Brezilyalı Rogerio Dutra Silva ise İtalyan Riccardo Bellotti'yi 3-6, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yendi ve ikinci tura çıktı.

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