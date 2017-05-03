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Wimbledon tenis turnuvası ödül
TENİS

Wimbledon'da yeni ödül 31,6 milyon sterlin

2017 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda para ödülü yüzde 12,5 artırıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:51:03 Güncelleme: 14:54:35

Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon'ın bu yılki para ödülünde yüzde 12,5 artış yaşanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 3-16 Temmuz'da düzenlenecek turnuvada para ödülünün yüzde 12,5 artırılarak (3,5 milyon sterlin) 31,6 milyon sterline çıkarıldığı belirtildi.

Teklerde şampiyonluğa ulaşan sporcuların alacağı ödül ise yüzde 10'luk artışla 2'den 2,2 milyon sterline yükseltildi.

Para miktarının son yıllardaki artışına dikkati çekilen açıklamada, 6 senede ödülün 14,6 milyondan 31,6 milyon sterline çıkarıldığı hatırlatıldı.







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